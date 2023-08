„Klan”. Zygmunt Kęstowicz nie planował zostać aktorem. Splot wydarzeń sprawił, że to właśnie on zagrał sławnego Lubicza!

Zygmunt Kęstowicz, czyli uwielbiany Władysław Lubicz

'Klan" to serial, o którym słyszał każdy polski widz. Nawet jeżeli nie byliście nigdy wielkimi fanami i nie czekaliście na każdy odcinek, to na pewno dobrze wiecie, kim jest rodzina Lubiczów. Serca widzów podbił jako nestor tej familii Zygmunt Kęstowicz. Nie jest to jednak jedyna interesująca rola aktora. Dla wielu fanów telewizyjnych programów jego nazwisko będzie zawsze kojarzyło się z takimi tytułami jak "Piątek z Pankracym" i "Pora na Telesfora". Artysta nigdy nie planował pracy na scenach teatrów i przed kamerami. Rodzina chciała, żeby został dyplomatą. Jak to możliwe, że stał się cenioną postacią w świecie sztuki?