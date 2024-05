Lea Oleksiak wskoczyła w skąpe bikini! Gwiazda „Gliniarzy” i „Na sygnale” ma zabójcze ciało!

Lea Oleksiak kusi na potęgę w skąpym bikini!

b]Lea Oleksiak[/b] to postać, którą z pewnością kojarzy większość telewidzów. Urodzona 29 kwietnia 1980 roku aktorka od lat pojawia się w najpopularniejszych polskich serialach i dziś cieszy się ogromną popularnością. Po raz pierwszy dała się ona poznać szerszemu spektrum widzów w 2015 roku, kiedy to jako dr Anna Reiter-Banach dołączyła do obsady serialowego hitu TVP „Na sygnale”, w którym występuje do dziś. Leę Oleksiak świetnie znają także telewidzowie Polsatu za sprawą roli starszej aspirant Mai Brzeska w słynnych „Gliniarzach”, w których gra już od prawie 8 lat.