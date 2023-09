Leon Niemczyk uchodził za kobieciarza i rzekomo miał 6 żon. Ostatnia była młodsza o 40 lat i trwała przy nim w chorobie do końca jego dni

W jakiej kondycji jest polskie kino? Co będziemy oglądać? Podsumowanie 48. FPFF

Niemczyk w ciągu ponad 50 lat kariery zagrał w przeszło 400 filmach polskich i prawie 150 zagranicznych, głównie niemieckich, choć grywał także w filmach czechosłowackich, jugosłowiańskich i francuskich. Najbardziej znane filmy z udziałem Niemczyka to m.in. „Baza ludzi umarłych” (1958), „Pociąg” (1959) Jerzego Kawalerowicza, „Krzyżacy” (1960) Aleksandra Forda, nominowany do Oscara „Nóż w wodzie” (1961) Romana Polańskiego, „Rękopis znaleziony w Saragossie” (1964) Wojciecha Jerzego Hasa, „Chudy i inni” (1966), czy „Wielki Szu” (1982). Będąc jednym z najbardziej znanych polskich aktorów, nie uważał, by role epizodyczne mu urągały i przyjmował niemal wszystkie propozycje. Od końca lat 90. grał również w popularnych serialach telewizyjnych, takich jak „Złotopolscy”, „Klan”, „Na dobre i na złe” i „Ranczo”.