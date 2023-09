„Miodowe lata”. Ukochany serial Polaków powraca? Czym dziś zajmują się Karol Krawczyk i Tadeusz Norek?

Powiedziałem, że jeśli scenariusz będzie dobry, to się zgodzę, ale to jest mój warunek. To nie może być odcinanie kuponów od sukcesu "Miodowych lat". Zresztą tak ustaliliśmy razem z Czarkiem Żakiem, że jeżeli to będzie warte, żebyśmy ponownie byli Norkiem i Krawczykiem to, to zrobimy - dodał Artur Barciś