„Lombard. Życie pod zastaw”. Aleksandra Szwed dołączyła do obsady serialu! Kogo zagra?

Do obsady serialu „Lombard. Życie pod zastaw” dołączyła właśnie Aleksandra Szwed. Piękna aktorka opowiedziała o swojej postaci:

Kalina, w którą wcielam się w „Lombardzie”, to młoda, nad wyraz dojrzała kobieta, która wie, czego chce. Być może jej mocny charakter wynika z tego, że Kalina ma za sobą pełne zawirowań życie, niemalże jak z bajki - tyle, że nie do końca z happy endem. Moja Kalina wprowadzi dużo energii do serialowego lombardu, ale nic więcej na ten temat nie mogę powiedzieć, aby nie psuć widzom niespodzianki – mówi Aleksandra Szwed.