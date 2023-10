„Lombard. Życie pod zastaw”. Kultowy serial TV Puls ma już 700 odcinków! Ewa Brodnika gościem specjalnym! Krzysztof Połaski

„Lombard. Życie pod zastaw” ma powody do świętowania – profil serialu na TikToku obserwuje pół miliona użytkowników. Jest to największe konto w kategorii „Telewizja” w Polsce. Przed nami odcinki z udziałem gości specjalnych – Mariuszem Ząbkowskim znanym jako Drag Queen Dżaga (odc. 694, premiera 20.10 o 19.00), oraz z Ewą Brodnicką, Mistrzynią Świata w boksie (odc. 700, premiera 30.10 o 19.00). Do zobaczenia, tylko w TV Puls!