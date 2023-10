„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 28. Rozczarowana Ania podjęła radykalną decyzję! „Żadnej relacji z żadnym z panów nie zbuduję”

Za nami kolejny odcinek programu „Love Island. Wyspa miłości 8”. Rozczarowana Ania podjęła radykalną decyzję! Sprawdźcie, co wydarzyło się w 28. odcinku „Love Island. Wyspa miłości 8”!

„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 28. - co się wydarzyło? Ania przed wszystkimi Islanderami w Kręgu Ognia przekazała zaskakujące wieści: To nie jest decyzja podjęta pod wpływem chwili. Ja tutaj zrobiłam już wszystko co mogłam. Naprawdę dawałam sobie tę szansę, dawałam niektórym z was te drugie szanse, trzecie, ale tutaj ja już nie jestem nic zdziałać, żadnej relacji z żadnym z panów nie zbuduję… Ania pięknymi słowami podziękowała za wspólny czas na wyspie i zdecydowała się odejść z willi. Wszyscy Islanderkę bardzo ciepło pożegnali przytualsami i serdecznym słowem.

Lori zdecydowała się spróbować swoich sił u Adama. Czuła już wcześniej, że jej relacja z Kubą do niczego ją nie zaprowadzi i dlatego postanowiła, że o Adama warto zawalczyć. Rozmawiała o tym z Arminem, który przyznała, że nie widzi ich razem i, że Adam nie jest chłopakiem dla Lori. Dziewczyna nie zgodziła się z tą opinią i zdecydowała, że sama przekona się o tym. Ale Lori czuje, że nie może w pełni rozwinąć skrzydeł w kierunku Adam, ponieważ Oliwia jest w jego kręgu zainteresowań.

Wieczorem Adam postanowił zaskoczyć Oliwię i zebrał kwiaty, które ułożył w bukiecik i z pomocą konspiracyjną Kuby przygotował małe zaskoczenie dla Oliwii. Udało się, gdy wręczył różowy bukiet Oliwia nie kryła zadowolenia, a i Adam był w świetnym nastroju, że jego niespodzianka się udała. Lori nie czekała długo i zabrała Adasia na rozmowę, z której jasno wynikało, że chłopak zainteresowany jest Oliwią. Ilsanderka dawała sygnały Adamowi o swoich zamiarach, że jest zainteresowana nim i chętnie zamieniła ich przyjaźń w zdecydowanie głębszą relację. Ale zrozumiała, że raczej nic nie rokuje na coś więcej niż stosunki kumpelskie.

Karolina z Kubą spróbowali treningu zapaśniczego i to był trafiony pomysł na spędzenie wspólnego czasu i zbliżenie się do siebie. Islanderce brakowało ćwiczeń, więc po sparingu z Kubą czuła się wyśmienicie wyćwiczona.

Kuba przyznał Karolinie, że jest ona jedyną dziewczyną na wyspie, którą jest zainteresowany i postanowił nie odpuszczać i bardziej zbliżyć się do niej, mimo, że Karolina była nadal w parze z Rafałem (z którym po filmowym seansie znowu relacje ich się ochłodziły). Wieczorem para długo rozmawiała ze sobą wyrzucając wzajemne zarzuty: - Nie chcę ci psuć żadnego humoru, bo na tym mi nie zależy, wręcz przeciwnie ja uważam, że my się świetnie byśmy dogadywali na stopie koleżeńskiej. Ja uważam, że za bardzo rywalizujemy, mamy mocne charaktery, jesteśmy podobni i przez to nie chcemy odpuścić i to się zaognia - powiedziała Karolina. - Ale ty masz błędne pojęcie o mnie, mega błędne – skwitował Rafał. Obydwoje doszli do wniosku, że lepiej będzie, jeśli zostaną w kumpelskiej relacji, bo zdecydowanie lepiej dochodzą do porozumienia jako para koleżeńska, a nie para zakochana.

Armin otrzymał smsa, z którego wynikało, że wszyscy spotykają się w Kręgu Ognia. Rozpoczęło się przeparowanie i to panowie wybierali swoje partnerki. Jako pierwszy wybierał Albert, który stwierdził, że przy żadnej dziewczynie na wyspie nie czuł się tak dobrze jak przy niej i była to Sofi. Następny wybierał Bartek, który zdecydowany jak zawsze potwierdził, że zależy mu na Jaqueline. Kolejnym mężczyzną wybierającym był Armin, który nikogo nie zaskoczył swoją decyzją i kontynuował nadal relację z Laurką.

Następny głos należał do Przemka, który nie krył zachwytu Oliwką i to ona stanęła przy boku Islandera. Adam był zaskoczony i wściekły, bo to oznaczało, że właśnie legły w gruzach jego plany względem dziewczyny. A do wyboru zostały jeszcze trzy Islanderki, z których żadna nie była w kręgu zainteresowania Adama. Oliwia, Karolina i Lori czuły, że ostateczne decyzje nie będą satysfakcjonujące dla nich i dla chłopaków, czyli Adama, Rafała i Kuby.

Kolejny krok Rafała zaskoczył samą Karolinę i niestety Kubę i chyba wszystkich Islanderów. Wybór padł na Karolinę. Kuba zdecydował się na relację z Oliwią, a Adam i Lori zostali jako ostatni, więc oczywistym było, że będą w parze. Adam na koniec spuentował: - No co ja mogę powiedzieć? Kolejność wyboru dała mi kopa w dupę, ale z Lori mamy bardzo dobry kontakt, jesteśmy tutaj od początku, będziemy się czuć w tej parze raczej komfortowo. No i co? Chodź do mnie Lori, pośmiejemy się, porozmawiamy.

I w ten sposób przeparowanie zaowocowało w nowy układ kilku par.

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl

Ogólnopolski Dzień Gier Planszowych. Impreza w Tczewie