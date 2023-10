„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 27. Karczemna awantura na wyspie miłości! Oliwia podrywa dwóch islanderów naraz!?

- Zapunktowałeś, czy nie? - panowie dopytywali Bartka, jak bawił się w Kryjówce w Jaqueline. Ale ani on, ani partnerka nie mieli zbyt wiele do powiedzenia. - Ogień był, tylko pytanie, w którą stronę - rzucił Islander. - Moja reakcja była przesadzona - przyznała dziewczyna koleżankom. Partnerzy nie tak wyobrażali sobie noc sam na sam i ustalili, że jak tylko ochłoną, muszą wszystko sobie wyjaśnić.

Wyznania Adama, który opowiadał, że chce walczyć z Przemkiem o względy Oliwki, przerwał SMS: „Wyspiątka, wyglądacie jak ikony fitnessu. Udowodnijcie, że potraficie stylowo zadbać o formę” - odczytali wiadomość uczestnicy i wbili się w trykoty rodem z lat 80. Było kolorowo i błyszcząco. - Wyglądaliśmy świetnie - stwierdził prowadzący zajęcia Adam. - Do roboty leniwce. To jest trening, a nie jakaś popierdółka - mobilizował grupę do kręcenia biodrami. Miss fitness Wyspy miłości została Oliwia, która w nagrodę mogła pójść na randkę z trenerem Adamem.

Czas najwyższy, żeby wszyscy zobaczyli, co partnerzy robili pod ich nieobecność w trakcie projektu Casa Amor. Po takim seansie muszą polać się łzy. - „Titanica” chcą nam puścić - śmiał się Rafał. - Titanic to dziś pójdzie na dno. I to nie jeden - żartował Adam, jakby coś przypuszczając...

Na początku było śmiesznie, ale z każdą kolejną sceną coraz więcej uśmiechów schodziło z twarzy. Szczególnie, gdy Karolina stwierdziła, że Bartek proponował jej seks. Niby wszystko udało się wyjaśnić i dopowiedzieć, że to tylko żarty, ale Jaqueline chyba nie rozbawiły. - Nie wiem, co o tym myśleć. Jestem zdezorientowana i to nie pierwszy raz - przyznała dziewczyna.

- No jak się to widzi wszystko, to można poczuć trochę zazdrości - Laura oceniła flirt Armina w Casa Amor z Oliwią. Atmosfera gęstniała, Albert zaproponował konfrontację. - Podkręcasz awanturę. W telewizji chcesz zabłysnąć?! - zaatakowała go Islanderka. Drama za dramą.