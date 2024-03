„Love Island. Wyspa miłości 9” odcinek 13. Wiki, Daniel, Patrycja i Bartek ODCHODZĄ z Wyspy! Dan dowiedział się, o co chodzi Emi!

Dziewczyna powiedziała wprost, że słowa „_I love you_”, które usłyszała od chłopaka są niewiarygodne. Dla niej to dużo znaczy, a w ustach Islandera zabrzmiały nie do końca prawdziwie. To spowodowało, że Emi nie traktuje zachowania Dana poważnie, ponieważ nie uważa, aby po tak krótkim, wspólnie spędzonym czasie czuł faktycznie, że ją kocha. Ponadto chłopak oczekiwał zwrotnej tej samej deklaracji, co było dla Emi największym „_red flagiem_”. Była to bardzo trudna rozmowa, bo niestety Dan nie przyjmował do wiadomości argumentów Emi. Ale ostatecznie dziewczyna potwierdziła, że między nimi nie ma szansy na jakąkolwiek dalszą relację. Po rozmowie we dwoje, dołączyli do Islanderów, którzy w kuchni oczekiwali na finał tej rozmowy, mimo, iż sami nie do końca wiedzieli w czym tak naprawdę tkwi problem.