„Love Island. Wyspa miłości 9” odcinek 5. Nowy singiel na wyspie! Kim jest Arek Skrzypek? Zrobił zamieszanie i stawia na Zuzię!

Za nami 5. odcinek programu „Love Island. Wyspa miłości 9”. Co się wydarzyło? Oliwia nie ufa Emi, a Rafał stara się o względy Patrycji. Zuza traci wiarę w znalezieniu miłości na wyspie do czasu... Kolejne przeparowanie przyniosło duże zaskoczenie! Do grona Islanderów dołączył niespodziewany gość. Kim jest Arek Skrzypek?

„Love Island. Wyspa miłości 9” odcinek 5. - co się wydarzyło? Rafał kontynuował rozmowę z Patrycją, która coraz bardziej stawała się intrygująca dla Islandera. Chłopak przyznał, że ma ochotę ją pocałować. Ale ona odmówiła. Wyczuwała, że Rafał zbyt spieszy się z propozycjami. - A może się teraz pocałujemy? – spytał Rafał. - Teraz. Tak bez konkurencji? – odpowiedziała zdumiona Patrycja. A może nie. Asia żaląc się do Zuzy, wyrzuciła z siebie wszystko co jej nie pasuje w zachowaniu Bartka. Brakuje jej inicjatywy ze strony chłopaka, a przyznała, że woli, gdy mężczyzna dominuje w jej związku. Przyznała, że świetnie Rybak całuje, ale wciąż wysyła za mało gestów w jej kierunku. Zuzia zaproponowała Asi, żeby porozmawiała jednak z chłopakiem, bo warto sobie szczerze wyjaśnić takie sprawy.

Oliwia zwierzyła się Wiki, że czuje żal i złość do Emi, a nawet przyznała, że jej nie ufa. Wiedziała, że Emi nie jest z nią szczera i Daniel na pewno jej się nie podoba. Wiki potwierdziła, że zachowanie Emi nie jest uczciwe i obie dziewczyny trochę pozgrzytały na koleżankę. Na koniec Wiktoria przyznała, że jej para jest pewna i stabilna chociaż czuje, że dziewczynom Adrian się podoba. Obie wyjawiły sobie, ze Oliwie najbardziej interesuje Daniel, a Wiki skupia uwagę tylko na Adrianie.

Daniel w kręgu był sam na sam z Emi i przyznał, że Oliwia jest dla niego dobrym materiałem na żonę, ale seksualnie bardziej go „kręci” Emilka. Ona zareagowała śmiechem i przyznała, ze z Danem dobrze jej się układa, ale chłopak ma za szybkie tempo.

W między czasie Dan umówiła się z Oliwią, że obydwoje idą do rozmawiających Daniela i Emi i odbijają swoje połówki. Daniel oczekuje zdecydowanie więcej od swojej partnerki i nie ukrywa, że Emi także mu się podoba.

Nagle wszyscy Islanderzy otrzymali tego samego smsa. Zgodnie z jego treścią zebrali się w Kręgu Ognia, gdzie dołączyła do nich Karolina. Gigi przyznała, że: - Odwiedziłam was, żeby tu zrobić małe porządki – jej głos wybrzmiał zdecydowanie i bardzo poważnie. Gigi oznajmiła, że dzisiaj wybierają panowie, a panie zaprosiła na środek.

- Pierwszy będzie wybierał… Arek. Islanderzy nie kryli zdumienia, tym bardziej, że wśród nich nie było żadnego Arka. Tymczasem do Kręgu ognia wszedł pewnym krokiem wysoki, przystojny brunet, który wprawił wszystkich w osłupienie.

Karolina zapytała nowego Islandera: Dlaczego i kogo wybierasz? Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać: - Zrobiła ta dziewczyna na mnie największe wrażenie, bo jest najładniejszą z tych wszystkich dziewczyn. Wybieram Zuzę. Zuza zaniemówiła i zabrakło jej z wrażenia słów. Następnie Adrian wybrał Wiki uzasadniając: - Z każdą chwilą kiedy z nią jestem, spędzam i rozmawiam, czuję się bardzo dobrze i od samego początku w mojej głowie poprzestawiała wszystkie klocki, ale zaczęła je składać. Więc co mogę więcej powiedzieć czuję się z nią po prostu najlepiej, kiedy z nią jestem spędzam i rozmawiam. Ta dziewczyną jest Wiktoria oczywiście.

Następny wybierał Rafał. - Wybieram tą dziewczynę, ponieważ odkąd weszła do willi oczarowała mnie swoim uśmiechem, mamy dużo wspólnych wartości i chciałbym poznać ją bardziej. Jestem strasznie ciekawy co z tego wyniknie. Dziewczynę, którą wybieram to Patrycja.

Jako trzeci wybierał Bartek. - Wybieram ją, bo ma szczery uśmiech, bije od niej ciepło i w sumie najwięcej z nią dotychczas rozmawiałem. Rozmowa nam się klei i tą dziewczyną jest Asia. Następny był Dan, który pięknie opisał dziewczynę, z która chce dalej być po angielsku: - Więc powodem, dla którego chcę wybrać tę dziewczynę jest niesamowita energia, którą wniosła do tej willi, a szczególnie mnie nią obdarza co jest wyjątkowe. …Dziewczyna, z która chce być w parze to Emi.

Daniel był gotowy jako kolejny Islander, do określenia swojej partnerki:

- Dziewczyna, która wybieram zrobiła na mnie największe wrażenie od początku, tylko jak weszła. Mamy wiele wspólnego i od początku poznajemy się coraz więcej i myślę, a nawet wiem, że jesteśmy w stanie stworzyć coś więcej. Dziewczyną, którą wybieram jest Oliwia. Jako ostatni wybierał Jarek, który przyznał, że gdyby stały tu wszystkie dziewczyny to i tak zdecydowałby się na Darię. Ze względu na to, że czuje, że dziewczyna nie podetnie mu skrzydeł i chce poznawać bardziej Darię. Po wieczorze pełnym emocji, Zuza przyznała Arkowi, że nic nie rozumie, że za dużo jest w niej emocji, ale bardzo się cieszy z tego wyboru. ** ZOBACZ ZDJĘCIA Z NAJNOWSZEGO ODCINKA „LOVE ISLAND” **

Kim jest Arkadiusz Skrzypek z „Love Island. Wyspa miłości 9”

ARKADIUSZ SKRZYPEK

Pomocny do tańca i różańca.

wiek: 31

zawód: Przedstawiciel handlowy

miasto: Kraków Pochodzi z Podkarpacia, na co dzień mieszka i pracuje w Krakowie w branży beauty. Lubi poznawać nowych ludzi, dobrze się bawić, uwielbia motocykle i samochody. Chętnie słucha muzyki, czyta książki, tańczy. Od roku jest singlem i teraz szuka dziewczyny na stałe. Ma bardzo dobre relacje z rodziną.

Wyróżnia go:

Otwarty, lubi pomagać, dawać prezenty, poznawać ludzi, jest do tańca i do różańca, lubi rozmowy z ludźmi. Nie lubi w sobie spóźnialstwa, ma swoje zdanie, jest konsekwentny, szczery, naturalny. Dziewczyny:

Był w związku 15 lat od czasów szkolnych. Lubi dziewczyny wysokie, z kręconymi włosami, zwraca uwagę na tyłek, piersi nie są tak ważne. Każdy kolor włosów jest super, muszą razem płynąć na tej samej fali. Zobacz zdjęcia z „Love Island. Wyspa miłości 9” odcinek 5

