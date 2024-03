„Love Island. Wyspa miłości 9” odcinek 3. Wiki, Asia i Bartek zostali singlami! Śliczna Patrycja namieszała!

Patrycja wchodzi do gry

Do willi zawitała czarująca blondynka, która skierowała się od razu do siedzących w Kręgu ognia chłopaków. Panowie nie kryli zachwytu i natychmiast zrobili miejsce dla nowej nieznajomej. Patrycja 24 letnia stylistyka paznokci z Warszawy oczarowała Islanderów swoim uśmiechem i szybko przeszła do etapu poznawczego każdego z nich. Największe plany wiązał z Wyspiarką Jarek, który od razu zaproponował swoje towarzystwo i oprowadzanie po willi. Po chwili dziewczyna zostawiła chłopaków i poszła przywitać się do dziewczyn.