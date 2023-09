„M jak miłość” odcinek 1739. Tak będzie wyglądała suknia ślubna Jagody! Tadeusz zaniemówi z wrażenia! [CO SIĘ WYDARZY?]

Co się wydarzy w odcinku w 1739. „M jak miłość”?

A poza tym narzeczeni poproszą Rogowskich, by zostali ich świadkami i… wpadną przez to w niezłe tarapaty!

Czas na kolejny tydzień z serialem „Na sygnale”. W odcinkach 467-469, które emitowane będą od 11 do 13 września 2023 roku, na widzów czeka ogrom emocji! Sprawdźcie, co się wydarzy!

- Wieczorem, jak zwykle, poszłam pobiegać, a kiedy wróciłam, fotel był przesunięty. Ktoś grzebał w dokumentach... - Drzwi zostawiłaś zamknięte na klucz, tak? - Oczywiście!(…) Boże, co za koszmarny dzień... - Myślisz, że to ta sama osoba, która wysyła ci te SMS-y z cytatami z Biblii? - Nikt inny nie przychodzi mi do głowy... A po chwili lekarka powierzy Rogowskiej swój największy sekret…

Za to w finale: dramat Ewy (Anna Kerth)… i Daniela (Paweł Prokopczuk). W premierowym odcinku Kalinowska zorientuje się, że ktoś włamał się do jej domu i – przerażona – opowie o wszystkim Marii (Małgorzata Pieńkowska).

- Czasem myślę, że na to wszystko zasłużyłam… Na rozpad małżeństwa, utratę syna… Przeze mnie też ktoś stracił dziecko.(…) Na moim dyżurze pojawił się ojciec z chorą dziewczynką, a ja… uznałam, że to po prostu duszność.(…) Zleciłam EKG, nie dopatrzyłam się niczego niepokojącego i odesłałam dziewczynkę do domu. Wieczorem dziecko zmarło... Nagła śmierć sercowa.(…) Czułam się za to odpowiedzialna. Zaczęłam pić, zaniedbywać rodzinę...

Tymczasem Daniel spotka się z Mają (Ewa Tucholska) i wyzna, że wciąż myśli o tym, jak zmarła jego córka.

- Za dziesięć dni będzie trzecia rocznica jej śmierci.(…) Wciąż czuję, jakby to stało się wczoraj... Nigdy się z tym nie pogodzę... Nigdy.

- Nadal... masz żal do tej lekarki?

- Żal? Po śmierci Zosi szalałem z bólu... Chciałem, żeby ta kobieta cierpiała tak jak ja! Wiedziałem, że też ma dziecko i… Wiesz, różne... złe myśli przychodziły mi do głowy...