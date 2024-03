„M jak miłość” odcinek 1787. Gangus wziął Marcina „na celownik”! Zbliży się do jego rodziny? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Profesor za to zwróci się do Olka...

Michalina Sosna to jedna z najpopularniejszych młodych polskich aktorek, która wręcz zniewala swoją urodą. Do tego ma perfekcyjną figurę, czym właśnie sama się pochwaliła, rozgrzewając atmosferę wśród…

Za to w finale: ciąg dalszy kłopotów Marcina. W nowym odcinku nadejdzie dzień ślubu Izy oraz Radka… ale na tym problemy Chodakowskiego się nie skończą. Kama będzie przerażona, bo odkryje, że ukochany wciąż prowadzi śledztwo w sprawie jej porwania i zamierza odwiedzić należący do mafii klub.

- Nie idź tam... To są naprawdę bardzo niebezpieczni ludzie...

- Wiem, będę uważał. To moja praca, robiłem to już setki razy i nie ma najmniejszego powodu do niepokoju...

- Dlaczego jesteś taki uparty?!

Tymczasem Robert – gangster, który wziął Marcina „na celownik”... umówi się z Anią! Bandyta nie tylko nakłoni dziewczynę, by zwierzyła się z rodzinnych problemów, ale też by zaprosiła go do domu. I w końcu stanie z Chodakowskim oraz Kamą twarzą w twarz...