Maciej Damięcki kochał ją przez ponad 40 lat. Druga żona aktora trwała przy nim do samego końca

W pierwszych latach po narodzinach dzieci, to właśnie Joanna skupiała się na ich wychowaniu, przez co musiała zrobić przerwę w swojej zawodowej karierze. Nie zrezygnowała jednak całkowicie z pracy, o czym opowiedziała swego czasu w rozmowie z Onetem:

Męża bardzo często nie było i ciężar wychowania — co on zresztą zawsze podkreśla — spadał na mnie. Myśmy postanowili, że pierwsze 10 lat będę z dziećmi i nie pójdę do pracy. Oczywiście imałam się różnych zajęć, bo nie można być tylko w pieluchach. A przypomnę, że wtedy były tylko tetrowe.