Magdalena Boczarska kiedyś i dziś. Stare zdjęcia aktorki dowodzą, że czas się jej nie ima! Zobacz, jak wyglądała na początku kariery

Magdalena Boczarska to urodzona 12 grudnia 1978 r. w Krakowie polska aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna, będąca członkiem Polskiej Akademii Filmowej. Już na studiach zwróciła na siebie uwagę środowiska - za występ na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi w spektaklu Rajski ogród w roli Kobiety otrzymała nagrodę im. Mikołaja Grabowskiego.

Po ukończeniu studiów debiutowała na scenie Teatru Nowego w Łodzi tytułową rolą w sztuce Kurka wodna, zaś od 2003 jest związana ze sceną Teatru Narodowego w Warszawie. W 2005 r. zaczęła pojawiać się w serialach telewizyjnych, zarówno polskich, jak i niemieckich. Dziś najmocniej jest kojarzona ze swoją świetną kreacją w produkcji „ Różyczka ”, co nie powinno dziwić. Boczarska za rolę agentki Służb Bezpieczeństwa otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki podczas 35. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz statuetkę Srebrnego Pawia dla najlepszej aktorki podczas 41. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Goa.

Obecna od lat w przestrzeni publicznej Boczarska zawsze chroniła prywatność i starała się trzymać z dala od skandali. Przez sześć lat była związana z Tomaszem Karolakiem, jednak ta relacja to przeszłość. Dziś od 2014 r. tworzy zgrany duet z Mateuszem Banasiukiem, z którym w 2017 r. powitała na świecie syna Henryka. Co ciekawe, Boczarska od lat wygląda dokładnie tak samo - zupełnie, jakby była kompletnie odporna na upływ czasu. W galerii znajdziecie zdjęcia, które to potwierdzają!