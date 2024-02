Małgorzata Foremniak lśniła mocniej, niż brylanty którymi była obwieszona! Dowodzi, że drogocenne kamienie to najlepszy przyjaciel kobiety?

Pierwsze skrzypce grał unikatowy, nieoszlifowany diament, należący do kolekcji rodziny Janiszewskich.

House of Diamond to marzenie, które się spełniło. To miejsce wyjątkowe. Kamienie szlachetne, do których mam pasję, do których mam słabość są wyjątkowe. Diamenty budzą we mnie euforię, dumę. Każdy z nich jest indywidualny. Postanowiliśmy pokazać naszym klientom i umożliwić nabycie kamieni wyjątkowych. Dom Diamentów zrodził się z pasji. Jestem kolekcjonerem. Uwielbiam rzeczy unikalne, uwielbiam rzeczy, które są związane z historią, a to jest historia kilku miliardów lat. Każdy diament jest unikatowy i ma później nadany szlif. Można w tym zobaczyć analogię do życia. Nieoszlifowane diamenty wydobywa się w różnych dziedzinach, nie tylko z ziemi. Trzydzieści procent naszego atelier oddaliśmy dla sztuki. Zapraszamy już dziś na wystawy malarskie, fotograficzne, ceramiczne czy rzeźbiarskie. Dziękuję Małgorzacie Foremniak za to, że została naszą ambasadorką. Jest piękną, naturalną i dojrzałą aktorką. Dziękuję również mojej żonie, Katarzynie, bez której to wszystko byłoby niemożliwe i mojemu fantastycznemu zespołowi - mówi prezes House of Diamond, Piotr Janiszewski.