Małgorzata wydała FORTUNĘ, żeby wystroić się do „Sanatorium miłości 6”. Padła konkretna kwota!

Kim jest Małgorzata z „Sanatorium miłości 6”?

Małgorzata wydała majątek, żeby się wyszykować do „Sanatorium”!

Jak do „Sanatorium”, to na bogato i z klasą! Z takiego założenia wyszła Małgorzata Kaczmarek z Sobótki koło Wrocławia i jak tylko dowiedziała się, że pojedzie do „Sanatorium Miłości”, to ruszyła na zakupy. Serwisowi Telemagazyn.pl udało się dowiedzieć, że na zestaw nowych kreacji wydała aż 6 tysięcy złotych! A do tego jeszcze fryzjer, kosmetyczka, manicurzystka, przedłużenie rzęs no i nowa walizka!