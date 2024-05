Marcelina Zawadzka już świętuje Dzień Matki! Piękna modelka jest w ciąży!

Niebawem moje drogie, kochane mamy dołączę do Waszego grona - mam 🥹🙏🏽🪽 #mamija #🤰

Ogromna wdzięczność, wypełnia mnie po krańce możliwości, za to że Bóg pozwolił mi zaznać prawdziwej, czystej, pewnej i wzajemnej miłości 🙏🏽 dzięki której powstał jego owoc ♥️.

I am filled with enormous gratitude for God and this life for allowing me to experience this gift of true, pure and unconditional love 🙏🏽 #foreverthankful