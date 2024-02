Marian Opania świętuje 81. urodziny. Takiego go nie pamiętacie! Zobacz wyjątkowe zdjęcia legendarnego aktora

Marian Opania świętuje 80. urodziny. Takiego go nie pamiętacie!

Powiedzieć, że Marian Opania to ikona polskiej kinematografii, to tak, jakby nie powiedzieć nic. Śmiało można stwierdzić, że artysta jest jednym z najwybitniejszych polskich aktorów, a widzowie na długie lata zapamiętają jego ekranowe kreacje.

Inną ważną rolą w życiu Mariana Opanii była kreacja profesora Zyberta w serialu „Na dobre i na złe”, która sprawiła, że widzowie na nowo pokochali aktora, a do tego do dzisiaj utożsamiają go z tą rolą i tęsknią za nim w serialu. Marian Opania do dzisiaj jest aktywny zawodowo; na razie jego filmowe CV zamykają filmy „Republika dzieci” oraz „Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4” i serial „Mój agent”. Przy okazji warto dodać, że w 2015 r. nagrał płytę z piosenkami Leonarda Cohena i Jaromira Nohavicy.