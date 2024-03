„Matylda” zastąpi „Zatokę szpiegów” w TVP! Co wydarzy się w 1. odcinku?

Co wydarzy się w 1. odcinku „Matyldy”?

W nocy Matylda ucieka z pensji i szuka schronienia w Brzezinie, majątku przyjaciół jej ojca. Matylda jest przekonana, że jej rodzice nie żyją, a Witold Różański jest jej jedynym prawnym opiekunem. Prawda jest inna. Ojciec Matyldy, Tadeusz Biliński, został zesłany na Syberię i pracuje w nieludzkich warunkach w kamieniołomach. Przybycie Matyldy do dworu w Brzezinie nie jest w smak żonie Witolda, Helenie, której uwaga skupiona jest na wydaniu za mąż najstarszej córki. Śliczna i inteligentna Aleksandra, która kocha z wzajemnością Rosjanina - Piotra Sokołowa.

Nowy serial TVP pt. „Matyldę” ma szansę na sukces na miarę produkcji „Zatoka szpiegów”? Wszystko na to wskazuje. Emancypacja kobiet, kolaboracja z zaborcą, emigracja zarobkowa i inne dylematy, z…

Co wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu?

Różański nie radzi sobie najlepiej jako gospodarz majątku i jest mocno zadłużony u Maurycego Rubina. Bogaty Rubin czuje się panem i władcą okolicy. Żyje w pałacu z młodą żoną oraz chorującą na serce córeczką Urszulką. Przyjazd Bilińskiej nie uchodzi jego uwagi. Wymyśla na poczekaniu intrygę - chce wydać Matyldę za swojego syna z pierwszego małżeństwa, Michała. Żyje on nie tylko w cieniu swojego ojca, ale odczuwa przed nim strach i ożenek nie wydaje się mu szczęśliwym rozwiązaniem. Chłopak nie ma jednak odwagi zaprotestować.

Plany Rubina popiera Helena Różańska, która liczy na to, że nie tylko pozbędzie się z domu niechcianego gościa, ale jeszcze skorzysta na tym finansowo. A pieniądze jej są pilnie potrzebne na wyprawienie wystawnych zaręczyn Aleksandry. Tymczasem na Syberii Biliński wykorzystuje okazję do ucieczki. Jest jednak z miejsca ścigany nie tylko przez Rosjan, ale swojego największego wroga - Rubina. Przed laty, w czasach powstania styczniowego, zadenuncjował go i przejął po nim pałac.