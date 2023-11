Misheel Jargalsaikhan wyrosła na prawdziwą piękność! Tak zmieniła się Zosia z „Rodziny zastępczej”

Misheel Jargalsaikhan kiedyś i dziś. Jak się zmieniła?

Misheel Jargalsaikhan to pochodząca z Mongolii aktorka, która zdobyła sławę dzięki roli uroczej Zosi z serialu „Rodzina zastępcza”. Misheel urodziła się w 1988 roku w Ułan Bator, ale w wieku 3 lat przeprowadziła się z rodzicami do Polski. Dzieciństwo spędziła w Chojnicach, później przeprowadziła się do Warszawy, gdzie zdobyła wykształcenie oraz popularność.

Jak została serialową Zosią?