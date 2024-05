Monika Ordowska chwali się luksusowym życiem u boku męża milionera! Kevin Rudeen nie oszczędza na rozpieszczaniu Polki i jej córki

Monika Ordowska przed laty szturmem wdarła się do polskiego show-biznesu. Zdobycie tytułu Miss Warszawy otworzyło urodzonej w 1989 roku modelce drzwi do kariery; prowadziła m.in. programy interaktywne, takie jak m.in. „Dziewczyny z fortuną”. Oprócz tego, Ordowska zaliczyła także w 2013 roku epizod w filmie Piotra Wereśniaka pt. „Wkręceni”, gdzie wcieliła się w rolę sekretarki, a wcześniej można było podziwiać ją w wybranych odcinkach seriali „Ojciec Mateusz” i „Barwy szczęścia”. W serialu „Na krawędzi 2” była dublerką Kamilli Baar w scenach erotycznych.

Najgłośniej jednak zrobiło się o niej, gdy niedługo po swoim rozwodzie związał się z nią Piotr Zelt. Ich relacja zakończyła się jednak w atmosferze skandalu. Piotr Zelt w 2012 roku poinformował, że wkrótce zostanie ojcem i para w 2013 roku powitała na świecie małą Amelkę. Nie spodziewał się wówczas, że nie jest ojcem dziewczynki. Prawda wyszła na jaw przez przypadek; Zelt razem ze swoją partnerką i dzieckiem miał niegroźny wypadek i wówczas dowiedział się, że lekarze wykluczają jego ojcostwo. Aktor w tajemnicy wykonał test DNA po którym miał już pewność, że wychowuje dziecko innego mężczyzny. Wówczas Monika Ordowska przyznała się do zdrady i romansu z modelem Rafałem Sieradzkim. Jak donosi Pudelek.pl, aktor przypłacił to wszystko zdrowiem psychicznym i musiał udać się na terapię.

Po burzy, jaka przetoczyła się przez media, Ordowska zniknęła i wyprowadziła się z Polski. Wróciła z przytupem; jak się bowiem okazało, wyprowadziła się do Stanów Zjednoczonych i ułożyła sobie życie na nowo. Związała się z amerykańskim milionerem, Kevinem Rudeenem, którego poślubiła w 2019 roku i przyjęła jego nazwisko. Chętnie chwali się luksusowym życiem w mediach społecznościowych. Małżeństwo w ostatnim czasie wybrało się na rodzinną wycieczkę do jednego z amerykańskich stanów, co Ordowska sumiennie relacjonuje na Instagramie. Jak widać, jej mąż nie oszczędza - na miejsce cała rodzina dotarła... prywatnym odrzutowcem.