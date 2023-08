„Mów do mnie!” horrorem dekady? Film wkrótce w kinach

Już 1 września, tuż po premierze amerykańskiej, do polskich kin trafi „Medusa Deluxe” - elegancki i stylowy kryminał rozgrywający się w środowisku fryzjerów, który w Stanach Zjednoczonych dystrybuuje…

Grupa przyjaciół organizuje imprezy, podczas których łączą się z zaświatami za pomocą zabalsamowanej dłoni. Każdy, kto weźmie ją do ręki i wypowie słowa: „Mów do mnie”, oddaje swoje ciało we władanie demona. Panuje tylko jedna żelazna zasada: kontakt nie może przekroczyć 90 sekund. Gdy jeden z uczestników zabawy łamie zasady, życie każdego z nich zamieni się w koszmar.

„Mów do mnie!” (reż. Danny Philippou i Michael Philippou) w kinach od 18 sierpnia.