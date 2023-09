„Na dobre i na złe” odcinek 890. Do Leśnej Góry powraca Gloria! Z Afryki przywozi ciężko chore niemowlę [STRESZCZENIE ODCINKA]

Co się wydarzy w 890. odcinku „Na dobre i na złe”?

Gloria przyjeżdża do Leśnej Góry prosto z Afryki, przywożąc do szpitala niemowlę z Rwandy. Malec imieniem Mojżesz ma problemy z sercem i Beger postanawia go od razu operować. Niestety, po zabiegu stan chłopca się pogarsza. Załamana Krasucka wchodzi z Maksem w ostry konflikt, gdy ten uznaje, że Mojżeszowi nie da się już pomóc. Tymczasem Tadek przez cały czas próbuje na nowo zbliżyć się do Glorii. Z kolei na neurologię trafia Martyna, nastolatka, u której kilka lat wcześniej Bart operował glejaka. Teraz okazuje się, że guz mózgu odrósł, ale dziewczyna zaskakuje lekarzy mówiąc, że nie zgadza się na operację. Gdy do leczenia pacjentki wtrąca się Bart, Markiewicz jest o krok od wybuchu i skłóceni neurolodzy trafiają do gabinetu Agaty. Ostatecznie Woźnicka nie zgadza się, by Bart wrócił do pracy, ale popiera jego pomysł na leczenie dziewczyny. Tuż przed zabiegiem Martyna prosi Tadka, by ją pocałował. Asia jest na skraju załamania, gdy Agata nie zgadza się, by wzięła urlop, choć Kuba nadal cierpi na ataki paniki i ma poważne problemy ze zdrowiem. Niespodziewanie koleżankę pociesza Blanka, przekonując doktor Gawryło, że Radwan jest idealnym ojcem i zaopiekuje się synem równie dobrze jak ona. Ostatecznie Krzysztof bierze urlop i wyjeżdża z Kubą poza miasto, zapowiadając jednak Blance, że wkrótce wróci. Na pożegnanie całuje ją namiętnie.