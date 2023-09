„Na sygnale” odcinek 472. Piotr podejrzewa, że Martyna jest w ciąży! USG ukazuje tragiczną prawdę! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Co się wydarzy w 472. odcinku „Na sygnale”?

Zespół Wiktora jedzie do wypadku. Ma miejscu kierowca przekazuje ratownikom, że potrącona przez niego dziewczyna odjechała taksówką. Kolejne wezwanie napływa do teatru. Tuż przed premierą główna aktorka dostała nagle silnego bólu głowy. Po chwili Wiktor odkrywa, że artystka jest zaginioną ofiarą wypadku... W ciągu dnia doktor Banach czuje się okłamywany. Nie tylko przez Annę, ale też kolegów z pracy... Tymczasem Piotr widzi, że Martyna jest rozdrażniona. Po rozmowie z Górą zaczyna podejrzewać, że ukochana zaszła w ciążę. Po pracy Strzelecki namawia żonę, by zrobiła USG i dla żartu zaczyna od "zbadania" samego siebie. Gdy na monitorze zauważa w okolicy nerki guz, jest w szoku...