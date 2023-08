„Na Wspólnej". Michał Malinowski u szczytu sławy zniknął z polskiego show biznesu. Dzisiaj robi światową karierę!

Michał Malinowski dał się poznać szerzej publiczności rolą w serialu "Na wspólnej". Oprócz tego młody aktor występował w wielu filmach i produkcjach i wydawało się, że jego kariera nabierze dużego rozpędu a on na stałe zagości na polskich ekranach. Sytuacja jednak wyglądała inaczej, a Malinowski zniknął z polskich mediów. W 2015 roku, wraz z kolegą z planu "Na wspólnej" Dawidem Czupryńskim przejechał autostopem trasę Warszawa-Pekin. Jak się okazało był to tylko początek jego podróży. Aktor pasjonował się żeglarstwem od wielu lat. Pod koniec 2019 zniknął z polskiego show biznesu i wybrał się w samotny rejs własnoręcznie zrobionym jachtem.

Po prostu przyszedł czas, żeby zmierzyć się z czymś nowym, żeby dalej się rozwijać, żeby iść przed siebie. To była bardzo trudna decyzja. Nie jest łatwo z dnia na dzień rzucić to wszystko, fajną pracę, którą lubiłem, która dawała mi poczucie bezpieczeństwa, ale właśnie poczucie bezpieczeństwa – czasami trzeba się od tego odciąć, by móc się dalej rozwijać - tak opisywał swoją podróż w rozmowie z superexpressem