Natalia Janoszek jest w polskim show-biznesie od 2014 roku. Jak zmieniała się „samozwańcza” celebrytka? Redakcja Telemagazyn

Natalia Janoszek - to imię i nazwisko od kilku miesięcy jest na ustach prawie wszystkich. Ma to miejsce za sprawą dziennikarskiego śledztwa Krzysztofa Stanowskiego, który twierdzi, że aktorka... zmyśliła swoją karierę. Film dotyczący Janoszek podbija sieć, a my tymczasem prezentujemy, jak zmieniała się Natalia Janoszek od momentu, gdy po raz pierwszy usłyszał o niej polski show-biznes w 2014 roku.