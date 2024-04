Nowy sezon serialu „Hudson i Rex” w polskiej telewizji! Co się wydarzy?

Tytułowi Hudson i Rex to duet niemal doskonały, który sprawdza się w policyjnej pracy na dwie ręce i cztery łapy. Rex wielokrotnie udowodnił, że chociaż nie nosi munduru, jego sprawność i wyjątkowy nos sprawiają, że jest świetnym funkcjonariuszem i nieocenionym kompanem. Szósty sezon serialu „Hudson i Rex” to kontynuacja przygód policyjnych partnerów z Wydziału Kryminalnego w St. John’s w Kanadzie. Dzięki inteligencji i odwadze Charliego Hudsona (w tej roli John Reardon), wyostrzonym zmysłom Reksa (owczarek niemiecki Diesel vom Burgimwald), wsparciu komisarza Joego Donovana (Kevin Hanchard), a także specjalistce medycyny sądowej doktor Sarah Truong (Mayko Nguyen) i technika kryminalistyki Jesse Millsa (Justin Kelly), zespołowi udaje się rozwiązywać nawet najbardziej skomplikowane zagadki kryminalne. W końcu to pies jest najlepszym przyjacielem człowieka!

„Hudson i Rex” to kanadyjski serial. Produkcja powstała na bazie popularnego formatu „Komisarz Rex”, który podbił serca widzów nie tylko w Niemczech, Austrii i Włoszech, ale i w Polsce. Co ciekawe, wcielający się w Rexa owczarek niemiecki Diesel vom Burgimwald jest spokrewniony z „oryginalnym” Rexem, który występował w austriackim pierwowzorze z lat 90-tych. Psich aktorów oddziela 15 pokoleń. Mimo, że Diesel to spec od zadań specjalnych i sam wykonuje 95% scen, to czasem wspierają go jego bratankowie - Iko i Izzy. Zwłaszcza ten drugi jest potrzebny na planie, gdy serialowy Rex ma dać komuś całusa, bo Diesel zdecydowanie woli kaskaderskie popisy od psich czułości.