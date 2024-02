Oto wszystkie kobiety Antka Królikowskiego. Lista jego miłosnych podbojów jest imponująca!

Aktor Antoni Królikowski spotykał się z wieloma pięknymi kobietami. Obecnie jest w związku z Izabelą, dla której porzucił matkę swojego synka, Joannę Opozdę. Nie są jedynymi kobietami, dla których aktor stracił głowę! W galerii publikujemy archiwalne zdjęcia Antka Królikowskiego i jego partnerek.

Antoni Królikowski: burzliwe życie miłosne syna Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej i śp. Pawła Królikowskiego

Antoni Królikowski jest znanym aktorem i chyba jednym z najbardziej kochliwych celebrytów w Polsce. Aktorski gen odziedziczył po rodzicach - Małgorzacie Ostrowskiej-Królikowskiej i śp. Pawle Królikowskim. Najstarszy syn aktorskiej pary na dużym ekranie zadebiutował jako czterolatek, w filmie „Dwadzieścia lat później”. Zdając maturę w 2008 roku miał na swoim koncie już sporą ilość występów w filmach i serialach. Niestety sodówka szybko uderzyła mu do głowy. Królikowski mając 22 lata wylądował na izbie wytrzeźwień. -Było mi strasznie wstyd. Tej nocy dotarło do mnie, że kończy się pewien etap. Gdy rano obudziłem się w sali wypełnionej pijanymi facetami (...) zrozumiałem, że żarty się skończyły. Dotarło do mnie, że jestem ze znanej rodziny i nie mogę sobie pozwalać na takie numery, bo ich konsekwencje idą nie tylko na moje konto. Zacząłem życie postrzegać poważniej. Zastanawiam się trzy razy, zanim coś zrobię. Mam za dużo do stracenia – wyznał w „Twoim Stylu”.

Antoni Królikowski i jego znane partnerki

Obecnie media chętnie rozpisują się o jego kolejnych podbojach miłosnych. Lista jego znanych partnerek jest długa.

Antek Królikowski i Laura Breszka (2012–2014)

Para poznała się na planie serialu „Ja to mam szczęście”. Media szybko zauważyły, że przy Laurze Breszce i jej córeczce Królikowski wreszcie dojrzał i się uspokoił. Pewnego dnia spotkałem Laurę i po prostu się zakochałem. Od razu mi powiedziała, że ma dziecko. Ale to nie było dla mnie żadnym problemem. W ogóle nie kalkulowałem. Byłem i jestem zachwycony Laurą. A to, że ona ma córkę, tylko dodaje jej uroku. Całemu naszemu życiu dodaje. Nie nudzimy się ani przez moment - tłumaczył w rozmowie z „Show”. Choć w kuluarach mówiło się, że planują ślub, to ich relacja nie przetrwała próby czasu.

Antek Królikowski i Katarzyna Sawczuk (2015–2016)

Między Antkiem Królikowskim i Kasią Sawczuk zaiskrzyło podczas zdjęć do serialu „Czas honoru”. Po raz pierwszy oficjalnie pokazali się podczas gali 70-lecia Radia Gdańsk, która była imprezą towarzyszącą Festiwalowi Dwa Teatry. Z czasem ich uczucie zaczęło gasnąć.

Antek Królikowski i Julia Wieniawa (2017–2018)

Dla Julii Wieniawy związek z rozpoznawalnym aktorem okazał się trampoliną do wielkiej kariery. Szybko okazało się, że młodziutka partnerka Królikowskiego jest dla reklamodawców dużo więcej warta niż on sam. Aktor był tego świadomy. -Jestem świadomy tego, że za chwilę Julka będzie wszędzie - w telewizji, internecie, na billboardach - i to wszystko ze zdwojoną siłą. Ale jestem z niej bardzo dumny, zawsze ją wspieram i życzę jej jak najwięcej sukcesów i powodzenia. Lubię ją w każdym wydaniu i jestem pewien, że woda sodowa nie uderzyła jej do głowy - zapewniał Królikowski w wywiadzie cytowanym przez AKPĘ. Dla Julii Wieniawy to była pierwsza poważna miłość.

Po prostu nasz czas się rozminął. Poznałam go trochę za wcześnie. Mieliśmy inne oczekiwania od życia. I inne plany, chociaż nasze osobowości pasowały do siebie. Mamy takie samo poczucie humoru. Uwielbiam z nim rozmawiać. Jestem przy nim bardzo otwarta, a on przede mną. Myślę, że zawsze będziemy najlepszymi przyjaciółmi – tak o powodach rozstania mówiła Julia w rozmowie z „VIVĄ!”.

Antek Królikowski i Katarzyna Dąbrowska (2019–2020)

Popularny aktor po głośnym rozstaniu z Julią Wieniawą związał się z Katarzyną Dąbrowską, absolwentką prawa. Początkowo para stroniła od mediów, ale z biegiem czasu się to zmieniło. Dąbrowska towarzyszyła Królikowskiemu podczas filmowych premier, wspierała go również po śmierci ojca - Pawła Królikowskiego, który odszedł 27 lutego 2020 roku. Byli razem półtora roku. Jedną z dziewczyn Antka Królikowskiego była także Samuela Górska z „Top Model”. Aktor przez kilka miesięcy spotykał się z Joanną Jarmołowicz, która związała się potem z jego młodszym bratem - Janem Królikowskim. Para doczekała się syna Józefa.

Antoni Królikowski i Joanna Opozda

W galerii publikujemy zdjęcia aktora i przypominamy wszystkie jego znane partnerki.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź TeleMagazyn.pl codziennie. Obserwuj TeleMagazyn.pl Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl

Wideo Zabrze Wystawa Beksinski rzezba