Pamiętacie wszystkich zwycięzców „Must be the music. Tylko muzyka”? Program wylansował całą masę muzycznych gwiazd!

Wiele wskazuje na to, że „Must be the music. Tylko muzyka” po 8 latach przerwy powróci na antenę Polsatu. Przez słynne przed laty muzyczne show przewinęła się całą masa artystów, a wielu z jego zwycięzców robi dziś zawrotne kariery na polskiej scenie muzycznej. Pamiętacie, kto wygrywał „Must be the music”?

„Must be the music. Tylko muzyka” ma wrócić po 8 latach przerwy

Wiele wskazuje na to, że widzów Polsatu czeka spora niespodzianka. Jak informują serwisy Press i Wirtualne Media, Polsat przymierza się do reaktywacji słynnego przed laty muzycznego show „Must be the music. Tylko muzyka”. Nadawany w latach 2010-2016 program osiągnął w Polsce niesamowity sukces, przebijając swój brytyjski oryginalny odpowiednik. W przeciwieństwie do innych muzycznych show w polskiej telewizji takich jak „X-Factor” czy „The Voice”, w „Must be the music” brali udział nie tylko wokaliści, ale też zespoły czy instrumentaliści. W poszczególnych edycjach programu w jury zasiadali m.in. specjalistka od emisji głosu Elżbieta Zapendowska, dyrygent Adam Sztaba, piosenkarze Wojciech „Łozo” Łozowski i Piotr Rogucki czy nieodżałowane Olga „Kora” Jackowska. Program prowadzili Paulina Sykut-Jeżyna i Maciej Rock.

„Must be the music. Tylko muzyka” w latach swojej emisji doczekała się 11. edycji, które wylansowały całą masę muzycznych gwiazd. Nie każdy może pamiętać, że to właśnie w muzycznym show Polsatu popularność zdobyli Piękni i Młodzi z Magdaleną Narożną na czele, którzy dziś są jednymi z największych gwiazd muzyki disco polo.

Podobnie było w przypadku wielu zwycięzców „Must be the music”. Z pewnością wielu dziś kojarzy wygranych 1. edycji show - zespół Enej, czy triumfatorów 3. serii LemON, którzy do dziś robią zawrotne kariery na polskiej scenie muzycznej. Pamiętacie, kto jeszcze wygrywał „Must be the music. Tylko muzyka”? Sprawdźcie to w naszej galerii!

