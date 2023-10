Piękne Julia Wieniawa i Kinga Jasik na planie 2. sezonu serialu „Teściowie”. Kto jeszcze się pojawił?

Co wydarzy się w nowych odcinkach?

O czym jest serial „Teściowie”?

Pierwszy sezon serialu „Teściowie” skupia się wokół rodzinnych relacji wokół związku dwojga młodych ludzi: Andżeliki Nagórskiej (Julia Wieniawa) i Lucjana Ledwonia (Ignacy Liss). Poznajemy też ich rodziców, którzy pochodzą z dwóch różnych światów. Nagórscy (Joanna Kurowska, Cezary Pazura) to biznesmeni, posiadacze dojrzewalni bananów i hurtowni warzyw, którzy marzą o przedsiębiorczym zamożnym zięciu. Ledwoniowe (Jolanta Fraszyńska, Cezary Kosiński) są zupełnym przeciwieństwem rodziców Andżeliki. To skromni ludzie, bez majątku, a ich aspiracją jest wykształcenie syna. Spotkanie tych dwóch skrajnie odmiennych rodzin prowadzi do lawiny zabawnych sytuacji.