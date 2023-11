„Pierwsza miłość” odcinki 3710 - 3714. Janek ma transseksualną córkę! Ukrywał jej istnienie długimi latami! [STRESZCZENIA ODCINKÓW]

„Pierwsza miłość” - co się wydarzy w najnowszych odcinkach?

Już niebawem czekać będą na nas kolejne emocjonujące odcinki „Pierwszej miłości”. Co tym razem wydarzy się w serialu? Niespodziewanie przed drzwiami Żukowskich pojawia się młoda dziewczyna, szukająca Janka. Okazuje się, że jest to jego nastoletnia córka, z którą ten od lat nie ma kontaktu. Okazuje się, że nastolatka uciekła od matki i w najbliższym czasie nie zamierza do niej wracać. Janek jest przez to w niezręcznej sytuacji. Okazuje się, że Gabi wybrała fatalny moment na wizytę. Kinga lada chwila ma przejść operację rekonstrukcji piersi.