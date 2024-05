„Pierwsza miłość” odcinki 3819 - 3823. Nafaszerowany lekami Kacper ma ożenić się z Basią! Marysia jest bezradna... [STRESZCZENIA ODCINKÓW] Redakcja Telemagazyn

„Pierwsza miłość” - w najnowszych odcinkach będzie się działo. Kacper po wybudzeniu się ze śpiączki wciąż nic nie pamięta, a zakochana w nim Basia bez skrupułów to wykorzystuje. Dojdzie nawet do tego, że faszerując go lekami uspokajającymi będzie mu wmawiać, że planowali wziąć ślub! Zrozpaczona Marysia już nie wie co ma zrobić, żeby odzyskać ukochanego... Sprawdźcie, co się wydarzy w nowych odcinkach „Pierwszej miłości”!