„Pierwsza miłość” odcinki 3824 - 3827. Biały przyłapuje Ankę na zdradzie! To już koniec ich związku? [STRESZCZENIA ODCINKÓW]

„Pierwsza miłość” - co się wydarzy w najnowszych odcinkach?

W najnowszych odcinkach „Pierwszej miłości” dojdzie do wielu nieoczekiwanych wydarzeń. Po tym, jak Anka udała się na imprezę do znajomych, obudziła się półnaga w pokoju kolegi. Jest przekonana, że do czegoś doszło, jednak nikomu o tym nie mówi. Z czasem Anka zaczyna być prześladowana i szantażowana przez obecnych na imprezie Konrada i Damiana, którzy grożą, że wydarzenia z tamtej nocy ujrzą światło dzienne, jeśli nie zrobi tego, co jej każą.

Biały zauważa, że coś jest z Anką nie tak, jednak ta milczy, przez co atmosfera w ich związku stale się pogarsza. Biały postanawia zawalczyć o swój związek z Anią. Niestety wkrótce znajduje dowody na to, że dziewczyna zdradziła go podczas imprezy u znajomych. Niedługo później Ania spotyka swoich oprawców. Damian i Konrad zgadzają się skasować kompromitujące nagrania. Pod jednym warunkiem…