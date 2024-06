Piotr Witwicki i Daria Wąsiewska wzięli ślub! Jest film z wesela gwiazd Polsatu!

Kim jest Piotr Witwicki?

Piotr Witwicki urodził się 22 grudnia 1982 roku we Włocławku. Ukończył filozofię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2005-2007 Piotr Witwicki był związany z telewizją TVN, gdzie był producentem. Następnie, od 2007 do 2008, pracował w Telewizji Polskiej, aby w 2008 roku przejść do stacji Polsat News, gdzie początkowo był reporterem.

Z każdym kolejnym rokiem Piotr Witwicki coraz mocniej zaznaczał swoją obecność na antenie. Od grudnia 2023 roku jest szefem pionu informacji i publicystyki Telewizji Polsat.