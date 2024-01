Polscy filmowcy walczą o nagrodę Blaue Blume telewizji Romance TV. Na nagrody mają szansę też widzowie!

Czym jest konkurs Blaue Blume?

Blaue Blume to nagroda dla najbardziej romantycznych filmów krótkometrażowych, która przyznawana jest przez stację Romance TV już od 13 lat. Nazwa nagrody oznacza dosłownie „niebieski kwiat”, który w Niemczech jest symbolem romantyczności i miłości. Po raz pierwszy konkurs rozszerzono także dla polskich twórców i to oni powalczą o główną nagrodę pieniężną oraz możliwość odebrania statuetki podczas gali Blaue Blume w Berlinie. Konkurs skierowany jest szczególnie do studentów i absolwentów szkół filmowych, ale nie tylko. Organizatorzy zaprosili wszystkich kreatywnych twórców, którzy chcieli podzielić się swoimi pracami z publicznością.