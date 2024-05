Prawie 150-kilogramowa Paulina była najcięższą z „Kanapowczyń”. Teraz zachwyca swoją metamorfozą!

Najcięższa z „Kanapowczyń” zachwyca swoją metamorfozą!

W poprzedniej odsłonie programu mogliśmy śledzić losy pięciu kobiet, którym udało się łącznie zrzucić aż blisko 150 kilogramów! W obecnej edycji, kolejnych pięć dziewczyn stanęło do walki z otyłością. Były to:

„Kanapowczynie” to program, który okazał się wielkim hitem telewizji TTV. Show oparte na poprzednich sezonach słynnych „Kanapowców” wzbudziło olbrzymie zainteresowanie widzów, którzy z wypiekami na twarzy śledzili losy uczestniczek, chcących odmienić swoje życie i zrzucić nadprogramowe kilogramy.

Spora uwaga telewidzów była skupiona na tej ostatniej. Paulina była bowiem najcięższą z uczestniczek 2. edycji. Na początku programu ważyła aż 148 kilogramów i to właśnie jej walka z nadprogramowymi kilogramami szła najgorzej. Choć miewała kryzysy i podjadała, to mimo to nie poddała się i schudła tylko lub aż prawie 21 kilogramów!