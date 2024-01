Premiera sztuki „Dom otwarty” przyciągnęła plejadę gwiazd! Małgorzata Potocka zakochana? Zobacz zdjęcia!

27 stycznia, z okazji 111. rocznicy otwarcia Teatru Polskiego w Warszawie, odbyła się premiera sztuki Michała Bałuckiego „Dom otwarty” w reżyserii Krystyny Jandy. To kolejna, po „Klubie kawalerów” i „Grubych rybach”, komedia Bałuckiego, po którą sięga szefowa Teatru Polonia. W premierowym i jubileuszowym przedstawieniu na scenie pojawił się niemal cały zespół Teatru Polskiego: Anna Cieślak, Tomasz Błasiak, Hanna Skarga, Henryk Niebudek, Ignacy Liss, Szymon Kuśmider, Adam Biedrzycki, Ewa Makomaska, Antoni Ostrouch, Katarzyna Skarżanka, Dorota Landowska, Sławomir Grzymkowski, Eliza Borowska, Marta Alaborska, Katarzyna Strączek, Modest Ruciński, Jakub Kordas, Maksymilian Rogacki, Paweł Krucz, Wojciech Czerwiński, Michał Kurek, Krystian Modzelewski. W sumie 23 osoby na scenie!

W komedii nie można grać indywidualnie. Cały zespół musi pracować na siebie i kolejne postaci. To utwór bardzo polifoniczny

„Dom otwarty” to historia mieszczańskiej rodziny Żelskich, która postanawia prowadzić dom otwarty. Pierwszym krokiem do nowego życia ma być „wieczór z tańcami". Pan domu, Władysław Żelski (Tomasz Błasiak), prosi o pomoc kolegę z pracy, Alfonsa Fikalskiego (Szymon Kuśmider), znanego aranżera kuligów, pikników, teatrów amatorskich i bali. Fikalski, mimo napiętego harmonogramu, zobowiązuje się zostać wodzirejem na pierwszym balu organizowanym u Żelskich.

Jubileuszowe przedstawienie miało rozmach, wspaniałą scenografię, kostiumy. Nad choreografią czuwał Emil Wesołowski, który opracował m.in. układy taneczne do walca, kadryla, poloneza i mazura.

Tutaj nie ma głównego bohatera, każdy jest bohaterem i ma do zagrania rolę perełkę. Wszystkie postaci są niczym z obrazów Toulouse-Lautreca. Czasami jesteśmy karykaturami samych siebie, zwłaszcza kiedy puszczają nam emocje - przyznała Anna Cieślak.

Aktorka, grająca panią domu Janinę Żelską, należy do zespołu Teatru Polskiego od 13 lat. Jednym z najnowszych członków zespołu jest natomiast Ignacy Liss. Młody aktor, znany z małego i dużego ekranu, zwłaszcza z roli hrabiego Czyńskiego w głośnej ekranizacji „Znachora”, dołączył do zespołu zaledwie dwa miesiące temu. „Dom otwarty” to jego teatralny debiut i nowe aktorskie wyzwanie.