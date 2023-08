„Profilerka”. Sielski krajobraz, gęsta atmosfera i napięcie rodem z kina noir! Zobacz zdjęcia z planu nowego serialu TVP

To jak Karol jest ubrany, jak wygląda to dla mnie bardzo cenne informacje zapisane w scenariuszu, ale oczywiście mam też jako aktor pewne o nim wyobrażenie. Najcudowniejsza w tej pracy jest synergia. To, że jest oparta na współdziałaniu i uzupełnieniu się poszczególnych pionów produkcji, czyli charakteryzacji i kostiumów. Zakładam taki kombinezon i dostaję super mocy bohatera. W przypadku Karola, przyznaję, myślałem sobie, że jest bardziej miękkim człowiekiem. Monika, reżyserka, wyprowadziła mnie z błędu. Nie jest wcale lepszym ojcem, a gorszym gliną. Na życie i w pracy jest trudny. To daje szansę na zmianę, na ewolucję postaci w czasie trwania serialu. Karol staje się dzięki temu pofałdowany. Ciekawszy dla mnie do grania. W dodatku spotyka na drodze kobietę z przeszłości, z którą był i z którą pracował. To ludzie poobijani, potłuczeni. Monika wyostrzyła jeszcze ich relację w stosunku do tego, co było w scenariuszu. Przebywanie obojga w jednej przestrzeni nie jest lekkie, łatwe i przyjemne. Oni się wręcz odpychają. Do pewnego momentu ciążą na nich niewypowiedziane słowa, które nie padły w przeszłości, a potem dzieje się coś zupełnie innego - zdradza Michał Czernecki