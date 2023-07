„Ranczo". Tak to się wszystko zaczęło. Przypominany początki kultowego serialu!

Początek „Rancza”

O czym było „Ranczo”?

Amerykanka (Ilona Ostrowska) polskiego pochodzenia przyjeżdża do Polski, gdzie odziedziczyła mały dworek we wsi Wilkowyje. Wartość spadku nie jest wielka, ale Lucy decyduje się na daleką podróż za ocean, by zmienić swoje życie po niedawnym rozwodzie. Na miejscu odnajduje zrujnowany dworek. Wójt (Cezary Żak) wsi, który chce odkupić dom za bezcen, dodatkowo go „postarza”, żeby na nowej właścicielce wywarł jak najgorsze wrażenie. Proponuje Amerykance śmiesznie niską cenę.