Renata Gabryjelska zachwycała urodą w „Złotopolskich”. Czym zajmuje się dzisiaj i jak wygląda?

Renata Gabryjelska, w rozmowie z Aleksandrą Głowińską z serwisu Co za Tydzień TVN wyznała:

Jestem człowiekiem, dla którego miłość była wartością nadrzędną i motorem do działania. Długo na nią czekałam. Pojawiła się niespodziewanie. Wywróciła moje życie do góry nogami. Zakochałam się. Byłam wtedy młoda, miałam 29 lat i dużo więcej odwagi. To był wybór serca. Jestem z moim Stasiem 20 lat. Kawał czasu. To pokazało mi że, choć to była emocjonalna decyzja, to nie był tylko kaprys. To, co zrobiłam, to podążanie za miłością i poszukiwanie jej w drugim człowieku. (...) To była zmiana stylu życia, sposobu pracy, przeprowadzka do innego miasta. Nastąpiła też pełna zmiana w życiu zawodowym. W Warszawie grałam w serialu, pracowałam jako PR menedżer. W Krakowie trudno było mi znaleźć pracę, która byłaby dla mnie rozwojowa i ciekawa. Większość mediów działa w stolicy. Ta jedna decyzja pociągnęła za sobą wiele zmian, z którymi musiałam się zmierzyć. Z nowym życiem, które musiałam zbudować na nowo.