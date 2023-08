„M jak miłość”. Joanna Sydor zagrała w serialu jedną z najbardziej irytujących postaci. Jak dziś wygląda piękna aktorka?

Joanna Sydor, czyli Teresa z "M jak miłość"

Joanna Sydor szerokiej publiczności dała się poznać w 2003 roku, kiedy dołączyła do obsady "M jak miłość". To właśnie w telenoweli TVP stawiała pierwsze kroki serialowe. Przez kilka lat wcielała się w postać Teresy Makowskiej, kuzynki Mostowiaków, która zawróciła w głowie Pawłowi Zduńskiemu (w tej roli Rafał Mroczek). Ich związek był bardzo burzliwy, m.in. przez sporą różnicę wieku między nimi. Wielu widzów do dziś uważa Teresę za jedną z najbardziej irytujących bohaterek serialu.

W 2017 roku Joanna Sydor wróciła po 10 latach na plan "M jak miłość". -Pamiętacie Teresę? 2004 rok... Wielu z Was do dziś wspomina jej losy. Jedni kochali inni wręcz przeciwnie...To nie była łatwa dla mnie rola. Sporo emocji... trudnych do zagrania... Potem zaskakujący powrót po 11 latach! Zawsze chciałam, by moja bohaterka była silna. By jej przykład udowodnił, że z najtrudniejszych życiowych zakrętów można wyjść zwycięsko... Można ???????? - wspominała aktorka na Instgramie.