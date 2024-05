Roksana Węgiel miała 13 lat, gdy zdobyła sławę. Dzisiaj jest jedną z najseksowniejszych Polek!

Metamorfoza Roksany Węgiel

Droga do sławy Roksany Węgiel

Wiele osób może o tym nie wiedzieć, ale w 2015 roku Roksana Węgiel... zagrała w teledysku discopolowego zespołu Rompey „Mam obsesję”. W 2016 roku postanowiła w końcu spróbować swoich sił w telewizji i pojawiła się w programie „Petersburski Music Show”, gdzie zachwyciła wszystkich swoim talentem. Niewątpliwie to otworzyło jej to drzwi do programu „The Voice Kids”, którego stała się objawieniem. Roksana Węgiel triumfowała w 1. edycji programu i mając 13 lat już miała fanów, którzy ją pokochali oraz kontrakt płytowy z Universal Music Polska. To z kolei otworzyło jej wrota do Eurowizji Junior, gdzie we wrześniu 2018 roku reprezentowała Polskę utworem „Anyone I Want to Be” i... wygrała! Rok później jej śladami poszła Viki Gabor.