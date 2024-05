Sławomir Świerzyński ma piękną i zdolną córkę! Nikola ma już 32 lata i też robi karierę w disco polo!

Tak wygląda dorosła córka Sławomira Świerzyńskiego

W Polsce chyba nie ma osoby, która by nie znała chociaż jednej piosenki z repertuaru zespołu „Bayer Full”. „Majteczki w kropeczki”, „Serduszka dwa” czy „Bo wszyscy Polacy” to tylko niektóre z hitów, które regularnie śpiewane są przy okazji wszelkich biesiadnych spotkań w całej Polsce. Lider formacji, Sławomir Świerzyński od lat jest uznawany za jednego z najsłynniejszych wykonawców muzyki disco polo w naszym kraju, gdzie stawia się go w jednym z rzędzie z ikonami tego nurtu jak np. Zenek Martyniuk czy Marcin Miller.

Prywatnie muzyk już od wielu lat tworzy zgodne i szczęśliwe małżeństwo z o 6 lat młodszą Renatą. Para doczekała się trójki dzieci: najstarszego syna Damiana, młodszego Sebastiana i najmłodszej Nikoli. Co ciekawe, córka ma nie być owocem jego małżeńskiej miłości. Jak informuje serwis lelum.pl, Sławomir Świerzyński na początku lat 90. miał się wdać w romans, który zaowocował narodzinami Nikoli. Sam muzyk dość niechętnie wypowiada się na temat tej kwestii. W jednym z wywiadów zdradził jedynie, że lata 90-te były dla niego wyjątkowo burzliwym i trudnym okresem.