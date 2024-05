„Emanet” odcinek 282. Yaman w ciężkim stanie trafia do szpitala! Co z Seher? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Po postrzeleniu Yamana, Seher ucieka razem z Yusufem. Targana wyrzutami sumienia, wzywa jednak karetkę. Na miejsce przybywa także Nedim, Yaman resztką sił prosi go, żeby ukrył broń i w ciężkim stanie trafia do szpitala. Policja rozpoczyna poszukiwania sprawcy. Nedim wnioskuje z zachowania Yamana, że to Seher do niego strzelała, ale dzieli się tą myślą tylko z Cengerem. Yusuf bardzo tęstni za Yamanem. Na domiar złego, w miasteczku, do którego przyjechali, Seher zostaje okradziona. Bez pieniędzy nie mogą znaleźć noclegu i są zmuszeni nocować w opuszczonym domu.

