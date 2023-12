„Rolnik szuka żony 10”. 11. odcinek wywołał konsternację wśród widzów! Ewa i Nicola powinny uciekać jak najdalej? „Nic z tego nie będzie!”

Za nami przedostatni odcinek „Rolnik szuka żony 10” , w którym jako widzowie byliśmy świadkiem romantycznych spotkań rolników z kandydatkami. Z dala od pracy, rodziny, znajomych – tylko we dwoje. Ten w teorii romantyczny czas miał pomóc uczestnikom upewnić się co do swoich uczuć. [b] ZOBACZ ZDJĘCIA Z 11. ODCINKA „ROLNIK SZUKA ŻONY”

Nieudane randki w „Rolnik szuka żony 10”

Niestety - teoria sobie, a życie sobie i wyszło, co wyszło: Ewa pokłóciła się z Waldemarem, a Nicola przyjęła kubeł zimnej wody od Dariusza. Podczas randki w Opolu, stolicy polskiej piosenki, Ewa zdawała się być średnio przekonana co do tego, że Waldek rozmawiał z rodzicami na temat akceptacji przez nich jej osoby. Rolnik z kolei stwierdził, że skoro jego wybranka nie widzi jego starań, to powinni dać sobie spokój. Równie „sympatycznie” było na randce Dariusza i Nicoli - rolnik oświadczył swojej kandydatce, że muszą się jeszcze poznać i nie wie, czy z ich relacji coś będzie.