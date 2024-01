„Rolnik szuka żony 10”. Blanka w końcu pokazała nowego chłopaka! Żywa kopia Artura? Redakcja Telemagazyn

Choć Blance nie udało się znaleźć miłości w 10. edycji „Rolnik szuka żony”, to szczęście uśmiechnęło się do niej poza programem. Ci, którzy śledzą piękną blondynkę w internecie, zdążyli już zauważyć, że w jej życiu pojawił się pewien wyjątkowy mężczyzna. Póki co jednak ta mocno ukrywała jego wygląd. Teraz postanowiła pochwalić się zdjęciem, na którym widać go niemal w pełnej okazałości! Podobny do Artura?