„Rolnik szuka żony”. Małgorzata Borysewicz niknie w oczach. Fani martwią się jej wyglądem: „Teraz nie jest lepiej, tylko gorzej” Karol Gawryś

Małgorzata Borysewicz to jedna z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek „Rolnik szuka żony”. Gwiazda 4. edycji programu do dziś cieszy się ogromną popularnością w sieci. Ostatnio rolniczka dodała zdjęcie, przedstawiające efekty stosowanej przez nią diety. Spora część jej fanów nie była do końca zachwycona jej aktualnym wyglądem.