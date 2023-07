„Rolnik szuka żony". Tak mieszkają Adrianna i Michał! Piętrowy dom otoczony zielenią. Co kryje się w środku?

Ada i Michał z programu „Rolnik szuka żony"

Ostatnia edycja telewizyjnego programu „Rolnik szuka żony" dostarczyła widzom wielu emocji. Jej finał przeszedł do historii, ponieważ najmłodszy z uczestników - 23 letni Michał - wyznał, że oświadczył się już Adriannie, którą zaprosił do swojego gospodarstwa. W ostatnim odcinku tej edycji para wyznała, że pochodząca z miasta dziewczyna przeprowadziła się do domu ukochanego.

Widać było po niej, że się starała, że się zaangażowała. Byłem w szoku, że ona chce się przeprowadzić - powiedział rolnik w programie „Pytanie na śniadanie".

Dziewczyna, która przez całe życie mieszkała w Łodzi, porzuciła dotychczasowe życie, by móc być blisko Michała. Jak wyznała, decyzja o przeprowadzce wcale nie była dla niej łatwa. Minęło trochę czasu nim zaaklimatyzowała się na wsi. Dostrzega jednak plusy spokojnego życia w otoczeniu natury.