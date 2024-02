„Rolnik szuka żony”. Waldemar i Dorota szykują dla fanów wielką niespodziankę. Będzie ślub?!

„Rolnik szuka żony”. Waldemar i Dorota przygotowują się do wielkich zmian. Będzie ślub?

Ta sytuacja wywołała wiele emocji, szczególnie u samej Doroty, która opuszczała dom rolnika w rozpaczy, całkowicie roztrzęsiona. Dziś tamte chwile to tylko nieprzyjemne wspomnienia, a para cieszy się sobą i chętnie dzieli kadrami z codzienności w mediach społecznościowych.

Waldemar i Dorota spędzili wspólnie święta w grudniu i sylwestra, a teraz planują wspólne zamieszkanie! Kobieta będzie musiała opuścić rodzinny Szczecin, by przenieść się do domu ukochanego i jego rodziny. Planowane jest to na koniec roku szkolnego. Oboje mają synów z poprzednich związków.